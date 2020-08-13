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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الخميس، ومنها:


أخبار اليوم

رئيس هيئة الاستعلامات: 163 وسيلة إعلامية تابعت انتخابات مجلس الشيوخ


المصرى اليوم

التعليم العالى: 94 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات


مصراوى

أول الثانوية الأزهرية: مكالمة شيخ الأزهر حلم تحقق


اليوم السابع

محافظة الجيزة: السبت آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء


الشروق

الخارجية: منظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامى تبدأ عملها.. ومصر تستضيف مقرها الدائم


الجمهورية

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة

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