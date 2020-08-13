آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الخميس، ومنها:
أخبار اليوم
رئيس هيئة الاستعلامات: 163 وسيلة إعلامية تابعت انتخابات مجلس الشيوخ
المصرى اليوم
التعليم العالى: 94 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
مصراوى
أول الثانوية الأزهرية: مكالمة شيخ الأزهر حلم تحقق
اليوم السابع
محافظة الجيزة: السبت آخر موعد لتسديد جدية التصالح فى مخالفات البناء
الشروق
الخارجية: منظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامى تبدأ عملها.. ومصر تستضيف مقرها الدائم
الجمهورية
الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و26 حالة وفاة