AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بينهم أحد ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 256 شابا في الإسماعيلية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:36 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية  256 شابًا ، منهم شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 1433 شابًا.

وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملا بإجمالى 92 ألف جنيه، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن، مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عماليّة، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل على خط أنتاج بمصنع فيلوسيتي، وتمت تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم  قبل عيد الأضحى المبارك ، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.

وأشار "ضامن" إلى أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 50 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 95 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينهم شاب من ذوى الهمم.. القوى العاملة: تعيين 7 شباب بشمال سيناء

بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1113 شابًا بالجيزة

القوى العاملة: تعيين 20 شابا بالقطاع الخاص بجنوب سيناء

القوى العاملة تعلن تعيين 37 شابًا بالأقصر

بينهم 3 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

القوى العاملة: تعيين 4 شباب وصرف 259 ألف جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

ترشيحاتنا

حكم التعظيم بنسل البيت النبوي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13- 8 - 2020

بعد تعليقه على مباراة الأهلي.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

شاهد شنب أحمد مجدي يثير السخرية عبر إنستجرام

محمد رشاد عقب انفصاله عن مي حلمي: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد

آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة