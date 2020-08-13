بينهم أحد ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 256 شابا في الإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 256 شابًا ، منهم شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1433 شابًا.





وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملا بإجمالى 92 ألف جنيه، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.





وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن، مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عماليّة، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.





وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل على خط أنتاج بمصنع فيلوسيتي، وتمت تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم قبل عيد الأضحى المبارك ، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.



