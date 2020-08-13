الإحصاء: 281.3 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة الدولة عام 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 13 / 8 /2020 " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2018 / 2019 وأهم مؤشراتها مايلى:





إجمالى الوحدات السكنية المنفذة :

بلـغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه مقابل 326.3 الف وحدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها 11.5 ٪ .





جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولـى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليه الإسكان المتوسط بعـدد 87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليـه الإسكـان فوق المتوسط بعدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام2018/2019 .





أولا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ):





تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2018/2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3% .





جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم منخفض التكاليف بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين .





جاءت محافظـة الجيزة فى المرتبـة الاولى بعدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الاسماعلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى القطاعين .





ثانيا : الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :





تم تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018/2019 بنسبة 64.3% من الاجمالى العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3 % .





جاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 8.7 ًالاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص .





جاءت محافظـة الإسماعلية فـى المرتبة الاولى بعدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالى القطاع الخاص .





مشروع الإسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

بلغ إجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة ) 67.7 ألف وحدة عام 2018/2019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪ ، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪ ، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى .





مشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018 /2019 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دمياط الجديدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.





مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7الف وحدة ويبلغ اكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018/2019.





بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة, مدينة العلمين الجديدة , المنصورة الجديدة 5220 وحده بإستثمارات قدره 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية , 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة و جاري انشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة .