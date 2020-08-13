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محافظات

الفيوم تناشد المواطنين المتقدمين للتصالح بسرعة دفع جدية التصالح ..تفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:07 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، على مدى يومين، عددًا من المراكز التكنولوجية بمراكز أبشواي وسنورس وإطسا ويوسف الصديق، وذلك للوقوف على سير العمل بهذه المراكز، وسبل التيسير على المواطنين الجادين في التقدم بملفات التصالح على مخالفات البناء. 

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ قام بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمركزين التكنولوجيين بمركزي أبشواي وسنورس، كما قام بمتابعة أعمال لجنة التصالح بمركز سنورس، ووجه نائب المحافظ بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين المترددين على المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على عدم التكدس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين. 


ولفت "التوني" إلى توجيهات نائب المحافظ خلال الجولة بسرعة إنهاء إجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيز غيرهم على التقدم بطلبات التصالح، لافتًا إلى ضرورة تطبيق القانون على الوجه الأكمل لاسترداد حق الدولة وسيادة القانون، كما شدد على سرعة تجهيز أماكن انتظار إضافية، وتخصيص منافذ للمكاتب الاستشارية والمحامين المتقدمين بأعداد كبيرة من طلبات التصالح، مناشدًا المواطنين المتقدمين للتصالح بسرعة دفع جدية التصالح قبل يوم ١٥ أغسطس الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن جولة نائب المحافظ، شملت أيضًا تفقد سير العمل بالمركزين التكنولوجيين بمركزي اطسا ويوسف الصديق، ووجه نائب المحافظ بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفات التصالح بشأن مخالفات البناء، موجهًا بتجهيز أماكن انتظار إضافية للمواطنين.

كما وجه نائب المحافظ بزيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية للتيسير على المتقدمين فى دفع رسوم جدية التصالح، موجهًا مسئولي الدعم الفني بالمرور الدوري وزيادة عدد الموظفين لتلاشي الأعطال المفاجئة والإسراع فى إنهاء إجراءات المواطنين. 

خلال الجولة، التقى نائب محافظ الفيوم عددًا من أهالي مركز يوسف الصديق واستمع إلى شكواهم بشأن زيادة مقابل التصالح فى مخالفات البناء، ولفت نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ للجنة التسعير بشأن مراجعة أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن منذ فترة عن مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء.
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