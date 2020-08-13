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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:20 ص
المزارع الإنتاجية
المزارع الإنتاجية
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إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة العمل لتطوير أداء المراكز والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص على مستوى كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس الجامعة الى عدد من المزارع الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر بحضور الدكتور محمود عراقى عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشملت الجولة تفقد الصوب الزراعية والخضر والزينة والمزرعة السمكية ومزارع الإنتاج الحيوانى ومزرعة الأرانب والدواجن.

واستمعت مصطفى الى شرح تفصيلى من الدكتور ايهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورأنور عثمان الأستاذ بقسم البساتين حول دور الوحدات والمراكز الإنتاجية فى الكلية والخدمات التى تقدمها الكلية للمجتمع ، فضلا عن دورها فى التدريبات العملية للطلاب والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وطالبت نائب رئيس الجامعة بالتوسع فى الإنتاج وإستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه وتسويق المنتجات المختلفة وذلك في إطار سعي الجامعة لخدمة المجتمع والمساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية عن مثيلتها في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء من أبناء القليوبية.
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
نائب رئيس جامعة بنها: تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.. صور
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