رد عملي للصين بعد زيارة مسئول أمريكي كبير لتايوان

في ردٍ عملي على زيارة وزير الصحة الأمريكي لتايوان التي تعتبرها الصين ضمن نطاق سيطرتها، أعلن متحدث باسم الجيش الصيني الخميس، أن التدريبات التي أجراها الجيش في الآونة الأخيرة كانت موجهة إلى تايوان.





وحذرت الصين أمريكا من التدخل في تايوان، وذلك مع استمرار التوتر بين البلدين على خلفية قوانين السيطرة في هونج كونج والحرب التجارية، واغلاق القنصليات.





قال الكولونيل تشانج تشونهوي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن التدريبات كانت "عملا ضروريا" لحماية السيادة.





وذكر البيان أن التدريبات أجريت عند الطرفين الجنوبي والشمالي لمضيق تايوان.





وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الاثنين الماضي، إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها".





يأتي ذلك تزامنا مع الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، لتايوان، والتي تعد أول زيارة أمريكية كبيرة منذ سنوات.



