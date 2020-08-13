رئيسها أول من سيجربه.. الفلبين تبدأ التجارب السريرية للقاح كورونا الروسي

تخطط الفلبين لبدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد الروسي في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية التي تديرها الدولة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.





أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أمس الثلاثاء، الموافقة على لقاح طوره معهد جماليا ومقره موسكو ، واصفا إياه بأنه "الأول من نوعه في العالم"،ووضعوا له اسم سبوتنيك في.





قال المتحدث باسم الرئاسة الفلينية، هاري روك في إفادة إعلامية ، إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ستجرى في الفلبين من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021 - في نفس الوقت الذي تُعقد فيه بروسيا.





وأضاف روكي إن التجارب ستعقد بعد أن تجري لجنة خبراء اللقاحات مراجعة لنتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية في سبتمبر.





وتابع روكي أنه في حالة تحرك العملية كما هو مقرر ، يمكن تطعيم الرئيس رودريجو دوتيرتي بحلول الأول من مايو 2021 .





أفادت السلطات ، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي وافق يوم الاثنين على عرض روسيا بتزويد الفلبين بلقاحات بمجرد بدء الإنتاج الضخم.





في خطاب عام بمدينة دافاو ، قال دوتيرتي إنه "سعيد للغاية" لأن روسيا ستوفر اللقاحات مجانًا.





وتطوع دوتيرتي ليكون أول شخص يتم حقنه باللقاح الروسي.





وبحسب بيان نشرته السلطة يوم الاثنين ، قال الرئيس "أوافق على عملية حقني. سأكون أول من يتم تجربة اللقاح عليه. لا بأس في ذلك بالنسبة لي".



