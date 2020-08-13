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رياضة

تحت رعاية وزير الرياضة.. مهرجانات للألعاب الإلكترونية في 20 ناديا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية عن تنظيم مهرجانات لكرة القدم الالكترونية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع عدد من الأندية المصرية الجماهيرية بمناسبة عودة النشاط وفي ضوء التعايش مع جائحةالكورونا وفق مجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية.  

وتحقق المهرجانات الصيفية رؤية وزارة الشباب والرياضة في تحقيق مزيد من التعاون بين اتحاد الألعاب الإليكترونية والأندية المصرية لتشجيعها على تكوين لجان وفرق للرياضات الرقمية التي حازت على اهتمام الشباب في العالم، فضلًا عن التعريف بالبطولات والأنشطة التى ينظمها ويشرف عليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة. 

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الألعاب الإليكترونية بإعلان خطته الصيفية الأسبوع المقبل، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات وأندية القرن ٢١ والاتحاد المصري لمراكز الشباب.

وتتمثل الأندية المرشحة للمشاركة فى هذه المهرجان، والتي سبق لها التعاون مع الاتحاد خلال السنوات الماضية هى النادى والصيد والاهلى والزمالك والجزيرة والترسانة والزهور وأكتوبر والشيخ زايد والإعلاميين والشمس وهليوبوليس والقاهرة وحدائق الاهرام والمعادي والتوفيقية ونادي الشرقية و٥ أندية بالإسكندرية. 

وخلال تنفيذ المسابقات سيتم الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، وتم إسناد الإشراف على المهرجانات للجنة المكونة من المهندس عبدالله جمال رئيس لجنة المسابقات، محمد وردة، أمنية يحيى، رنا عبدالرحمن". 
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