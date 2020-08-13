AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يدعو الدول العربية إلى موقف موحد ضد الانتهاكات التركية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:25 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
Advertisements
أحمد محرم
دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدول العربية للخروج بموقف موحد يلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها لأراضي العراق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين "أجرى اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان؛ لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعيًا إلى أهمّية تضافر الجُهُود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة".

اقرأ أيضًا |

وأضاف بيان الخارجية العراقية "وكان السيّد الوزير قد اتصل بأمين عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه، وهم كلّ من: السيّد سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، والسيّد أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح". 

وتابع البيان "وقد أكّد الأشقاء دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، داعين إلى ضرورة الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، تأكيده أن بلاده تمتلك أوراقًا قوة للرد على الانتهاكات التركية.

وقال الصحاف إن "من أهم الأوراق التي يمتلكها العراق، هي الورقة الاقتصادية، والورقة الأخرى هي الدبلوماسية، كما يمتلك ورقة إقناع الرأي العام الدولي بأن ما تقوم به تركيا يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف الصحاف أن "العراق لوح بالورقة الاقتصادية، فهناك عشرات الشركات الاستثمارية التركية الكبيرة العاملة في العراق، كما أن العراق من المستوردين الأوائل من تركيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استدعاء السفير وإلغاء زيارة مهمة.. العراق يرد بشدة على القصف التركي لأراضيه

الخارجية العراقية: سنرد على الانتهاكات التركية بهذه الطرق

العراق: نتواصل مع التحالف الدولي بشأن الاعتداءات التركية

فرنسا: تركيا انتهكت سيادة العراق بقصف أراضيه

ترشيحاتنا

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

حارس مرمى الفريق: مش هلعب للمصري تاني حتى لو اعتزلت الكرة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون