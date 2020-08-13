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تكنولوجيا

إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:30 م
إطلاق HTC Desire
إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا
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كريم جمال
أطلقت شركة htc التايوانية اليوم رسميًا هاتفها HTC Desire 20 Pro الجديد فى أوروبا، والذى سيجعلها تنافس من جديد فى فئة الهواتف الذكية المتوسطة.
وبحسب موقع phonearena التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، من نوع LCD، ونوتش على هيئة ثقب أعلى الزاوية العلوية اليسري للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف HTC Desire 20 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 665 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، و مستشعر بصمة الإصبع فى الخلف.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 10، كما يحتوي هاتف HTC Desire 20 Pro على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل.

ويمتلك Desire 20 Pro بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ومن ناحية السعر جاء مقابل 279 يورو، ما يعادل 5300 جنيه مصري، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه بالأسواق بداية من 24 أغسطس الجاري.
إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور
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