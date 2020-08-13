إطلاق HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

أطلقت شركة htc التايوانية اليوم رسميًا هاتفها HTC Desire 20 Pro الجديد فى أوروبا، والذى سيجعلها تنافس من جديد فى فئة الهواتف الذكية المتوسطة.

وبحسب موقع phonearena التقني، سيأتى هاتف HTC Desire 20 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، من نوع LCD، ونوتش على هيئة ثقب أعلى الزاوية العلوية اليسري للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف HTC Desire 20 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 665 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، و مستشعر بصمة الإصبع فى الخلف.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 10، كما يحتوي هاتف HTC Desire 20 Pro على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل.



