AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز: رمضان صبحي الموهبة الأهم في مصر.. وما تردد عن راتبه بعيد عن الواقع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:54 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
حسن حمدي
علق عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن حصول النادي على توقيع رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال عمرو بسيوني في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إن رمضان صبحي هو الموهبة الأهم في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وهو بمثابه إضافة كبيرة على مختلف الأصعدة ويتشرف أي نادي في العالم بالتعاقد معه".

أضاف مدير التعاقدات:" رمضان صبحي لاعب متعاقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي ويتبقى في عقده مع ناديه موسما واحدا وبالتالي لا يجوز الحديث عن التعاقد مع اللاعب قبل مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

بسيوني أضاف قائلا:" بيراميدز دائما ما يسلك الطرق الشرعية ويضرب به المثل في تعاملاته مع الأندية، وبالفعل تمت مخاطبه النادي الإنجليزي لمعرفة مطالبهم المادية بخصوص انتقال اللاعب".

اختتم مدير التعاقدات تصريحاته:" كل ما يشاع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص راتب اللاعب أو مقابل انتقاله إلى نادي بيراميدز ما هي إلا اجتهادات شخصية بعيدة كل البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيدرسفيلد يطلب تأجيل ملف مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي لنهاية الموسم

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

أحمد حسن: بيراميدز تقدم بعرض قوي لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

بعدما بات قريبا من بيراميدز| رمضان صبحي يكلف خزينة الأهلي 34 مليون جنيه فى 9 مباريات

تحرك سري لأوروبا.. كيف خطف بيراميدز رمضان صبحي من الأهلي؟

ميدو: رمضان صبحي وقع لـ بيراميدز ومن الممكن أن تتغير وجهته

ترشيحاتنا

هل العائد البنكي الذي يكفي متطلبات المنزل بالكاد عليه زكاة.. الإفتاء تجيب

نشرة الفن.. الموت يفجع فيدرا.. النجوم يفتحون النار على رمضان صبحي

الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

أول رد من الجبلاية على اتهامات طارق العشري بشأن مسحات كورونا

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هارفارد.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج فيروس كورونا

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر