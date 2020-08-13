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محافظات

حتي لا تتحول لمقالب قمامة.. مناشدة عاجلة من محافظ الشرقية لملاك الأراضى الفضاء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:50 م
اراضي فضاء- ارشيفية
اراضي فضاء- ارشيفية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة التدخل البيئى السريع والإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بتكثيف عمليات النظافه اليومية ورفع القمامة أول بأول قبل وأثناء إنعقاد إنتخابات مجلس الشيوخ وذلك بنطاق المحافظة لتشمل جميع الشوارع والميادين ومحيط اللجان الإنتخابية.

ووجه بتحرير محاضر التلوث البيئى اللازمة للمخالفين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك للحفاظ على صحة المواطنين كإجراء إحترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .
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وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.

ومن جانبه أكد  فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى الحسينية ومنيا القمح.

حيث قامت وحدة التدخل البيئى السريع يوم 10 أغسطس الجارى برفع (510م3) قمامة من مركزالحسينية بواقع 18نقلة فضلًا عن رفع (485م3) قمامة من مركز منيا القمح بواقع 17 نقلة يوم 11أغسطس وذلك بإجمالى (995م3) قمامة ، و (35) نقلة وذلك بإستخدام 11معدة (2 لودر - 9سيارة ) لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره وتم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظًا عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطن.
حتي لا تتحول لمقالب قمامة.. مناشدة عاجلة من محافظ الشرقية لملاك الأراضى الفضاء
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