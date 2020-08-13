ترامب يكشف سبب عدم إطلاق اسمه على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المسلمين في جميع أنحاء العالم سيمكنهم زيارة الأماكن المقدسة والصلاة في المسجد الأقصى.





يأتي ذلك عقب الاتفاق الذي توصلت له الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات، مقابل تعليق تل أبيب خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.





وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي اليوم: "أشكر قيادة الإمارات على تصرفها وأنا أعرف محمد بن زايد وكنّا نناقش ذلك مع دول أخرى قوية وجيدة وأشخاص يريدون السلام في الشرق الأوسط".





وشدد على أن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل أهم إنجاز منذ 25 عاما.





وأوضح أنه كان يرغب في أن يطلق اسمه على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لكن الصحافة لن تتقبل ذلك.





وكشف أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل سمي بـ "اتفاق إبراهيم".



