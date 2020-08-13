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فن

مجاش زيهم.. رانيا ياسين تنشر صورة لها مع والدها وحسين فهمي ورشدي أباظة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:37 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها عبر انستجرام بصورة قديمة لها من أيام طفولتها مع والدها والفنان حسين فهمي ورشدي أباظة.

وعلقت رانيا ياسين على الصورة قائلة "هو في كده جانات السينما المصرية اللي معلش مجاش زيهم".


يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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