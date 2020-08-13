الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور

إحدى القبائل النيلية فى شرق أفريقيا، تقيم فى مقاطعة ريفت فإلى بكينيا، يبلغ تعدادهم 6.358.113 نسمة وفقا لإحصائيات كينيا لعام 2019، هى قبيلة كالينجين التى تحتفظ بعاداتها وتقاليدها رغم مرور الزمن، فهذه القبيلة لديها ما يميزها فى تقاليد الزواج.





عادات الزواج





إذا كنت تريد الزواج فى قبيلة كالينجين عليك القيام بمجموعة من الخطوات والتحضيرات التى تأخذ وقتا كبيرا، حيث تقسم مراسم الزواج لثلاث مراحل كل مرحلة لها استعدادات وطابع خاص.





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الحفل الأول



يقوم الشاب الذي يريد الزواج بإبلاغ والديه بنيته ويقومان بدورهما بإخبار أقاربهما في كثير من الأحيان كجزء من مناقشة الأمر، و إذا وافقوا ، فسوف يذهبون إلى عائلة الفتاة وطلب يدها للزواج.





عادة ما يكون الوالدان برفقة العمات أو الأعمام أو الأجداد الغريب أن تقديم الطلب الزواج يعتبر اعتذارًا للآباء والأمهات لسعيهم إلى أخذ ابنتهم بعيدًا عنهم، فإذا وافقت أسرة الفتاة على السماح لهم بالزواج يتم الاتفاق على موعد رسمي للحفل.





الحفل الثانى





بعد موافقة أهل الفتاة على الزواج يأتى الحفل الثانى أو مايسمى koito أى الخطوبة الرسمية، حيث تذهب عائلة العريس " التي تضم العمات والأعمام والأجداد وما إلى ذلك" إلى منزل العروس لمقابلة عائلتها رسميًا وذلك لإجراء مفاوضات حول المهور. بعد المفاوضات ، يقام حفل حيث يتم تقديم المشورة للعريس والعروس حول الحياة الأسرية من قبل الأقارب الأكبر سنًا من كلتا العائلتين. عادة ، يتم تقديم الهدايا والهدايا الرمزية للزوجين خلال هذا الحفل.





الحفل الثالث





بعد إقامة الخطبة الرسمية تأتى المرحلة الثالثة والأخيرة وهى العرس، حيث إنه احتفال كبير حيث يتم دعوة العديد من الأقارب والجيران والأصدقاء، عادة ما يتم عقدها في الكنيسة ، حيث يتم تبادل الخواتم ، ويرأسها القس ويتبعها حفل استقبال.





الختان





أما العادات الأخري التى تتميز بها هذه القبيلة هى عملية الختان حيث يعتقدون أن هذه العملية تدل على انتقال المرء من الطفولة إلى الرجولة ، وتؤخذ على محمل الجد.