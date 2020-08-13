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أخبار العالم

بالتزامن مع الجرائم التركية.. رئيس وزراء اليونان يلتقي قادة الجيش

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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شريف سيد
التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير دفاعه نيكوس بانايوتوبولوس، إلى جانب رئيس الأركان فلوروس، وذلك بالتزامن مع زيادة التوترات في شرق المتوسط. 

وحذر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، من احتمال وقوع حادث في شرق البحر المتوسط حيث تجمعت  القوات البحرية اليونانية والتركية بعد أن قررت أنقرة إرسال سفينة لإجراء أبحاث زلزالية جنوب كاستيلوريزو.

وقال في خطاب له حول التطورات في المنطقة:"خطر وقوع حادث يبوح في الأفق عندما يتجمع عدد كبير من القوات البحرية في منطقة محدودة والمسؤولية في مثل هذه الحالة يتحملها الشخص الذي يتسبب في هذه الظروف".

وشدد على أن اليونان "لا تهدد [أحدًا] ولا يمكن ابتزازها. وهذا هو بالضبط سبب عدم خضوعها للتهديدات والابتزاز. كما أنها لا تتسامح مع الأعمال الاستفزازية ".
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