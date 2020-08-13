AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الشحات العزازى: الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان حتى اصطحاب الحيوانات.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:22 م
الشيخ الشحات العزازى
الشيخ الشحات العزازى
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، إن الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان، لكن ليس كمثل الموجود فى الدنيا فمثلا الخمر موجود لكن ليس كخمر الدنيا.

واستشهد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى: "مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ".

وتابع العزازى: "كل ما يحبه الانسان فى الدنيا سيجعله الله معه فى الاخرة حتى وان كان اصطحاب حيوانات، وطيور".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غير كل ما خطر ببال الإنسان.. خالد الجندي: الجنة مفاجأة الله لعباده المتقين.. فيديو

رمضان عبد المعز: 6 كلمات من يقولها يدخل الجنة وإن زنا أو سرق بشرط

داعية إسلامي: كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل سيحاسب عليه.. فيديو

من يستر ويفرج كرب الناس.. رمضان عبد المعز: هذا ما يحدث له في الدنيا

رمضان عبد المعز: قلة البركة في الوقت تنذر باقتراب الساعة.. فيديو

رمضان عبد المعز: قلة البركة في الوقت تنذر باقتراب الساعة.. والصدقة تطهر الأغنياء وتزيل الحسد من الفقراء.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

بعد رحيل رمضان صبحي.. أحمد فهمي يتذكر شهداء الأهلي

تنسيق الجامعات 2020 .. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى وموعد انطلاقها

بعد تسريب عقد الزواج.. مهر هيفاء وهبي 1000 جنيه

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر

طريقة عمل حمص الشام بالشطة

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور