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مصطفى بكري: مجلس الشيوخ مهمته كبيرة.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:21 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الهيئة العامة للانتخابات حذرت وفرضت اجراءات احترازية خلال إنتخابات مجلس الشيوخ التي جرت اليومين الماضيين، وهذا كان واضحا فى اللجان من خلال فرض التباعد الاجتماعي.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أنه على الرغم من سير الإنتخابات بشكل جيد إلا أنه كان هناك  بعض الصراعات القبلية فى بعض المناطق وكنا نتمنى ان تلك الصراعات تنتهى وتنتشر المنافسة السياسية الشريفة.

وتابع مقدم برنامج حقائق واسرار أن مجلس الشيوخ مهمته كبيرة لان الدولة لديها مشروع وطنى كبير وتتحقق انجازاته يوما بعد يوم وهو واضح في افتتاحات الرئيس فى عدد من المناطق.

وأشار بكري إلى أن كثيرا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن كل المرشحين وطنيون ونتمنى أن تكون النتائج المعلنة تعكس التوازن بين المؤيد والمعارض.


واختتم مقدم برنامج حقائق واسرار: نحترم قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات  بعدم الاعلان عن اية نتائج وننتظر حتى يتم الإعلان بشكل رسمي.  
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