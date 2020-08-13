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أخبار البلد

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لأكثر من 200 ألف شخص في إلينوي الأمريكية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية اليوم /الخميس/ ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 200 ألف شخص. 

وذكرت السلطات الصحية في الولاية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنها سجلت ظهور 1834 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم.

وأوضحت السلطات داخل الولاية الأمريكية أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخلها بلغ 200 ألف و427 شخصا و7696 حالة وفاة حتى الآن بعد وفاة 24 شخصا.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 5.2 مليون شخص.

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