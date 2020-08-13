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رياضة

حالة إيجابية بكورونا في فريق سوهاج بـ القسم الثاني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت الثلاثاء الماضي، استعدادا لعودة الدورى.

وأخطرت اللجنة طبيبا بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الاحترازية والطبية اللازمة.

وكان قد أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج ،أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا استعدادا لعودة الدورى .

وخضع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى لفريق سوهاج، لإجراء الكشف عن فيروس كورونا ، ولضمان سلامة الجميع .

وأكد مسئولو نادي سوهاج أن الفريق سيعود للتدريبات الجماعية استعدادا للقسم الثانى .
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