على تل أبيب الاختيار بين السلام أو الصراع.. الأردن يعلق على اتفاقية الإمارات وإسرائيل

علقت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، على الاتفاق الذي توصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.









وقال الأردن إنه يدعم أي جهد حقيقي في الوصول إلى سلام عادل وشامل، لافتا إلى أن قرار تجميد الضم يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف كل الإجراءات غير الشرعية.



وطالب الأردن إسرائيل بالاختيار بين السلام أو الصراع، موضحا أن انعكاس الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على السلام رهن بإجراءات تل أبيب ·





وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.









وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".









ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".









وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".







