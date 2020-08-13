AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على تل أبيب الاختيار بين السلام أو الصراع.. الأردن يعلق على اتفاقية الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:43 م
الأردن يعلق على
الأردن يعلق على اتفاقية الإمارات وإسرائيل
Advertisements
شيماء مصطفى
علقت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، على الاتفاق الذي توصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.


وقال الأردن إنه يدعم أي جهد حقيقي في الوصول إلى سلام عادل وشامل، لافتا إلى أن قرار تجميد الضم يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف كل الإجراءات غير الشرعية.


وطالب الأردن إسرائيل بالاختيار بين السلام أو الصراع، موضحا أن انعكاس الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على السلام رهن بإجراءات تل أبيب ·


وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.


وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".


ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".


وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".


وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم إنجاز منذ 25 عاما.. الإمارات وإسرائيل تتوصلان لاتفاق سلام بوساطة أمريكية.. شرطه إيقاف ضم تل أبيب للأراضي الفلسطينية.. وترامب: حدث تاريخي يعزز السلام في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. جونسون يرحب بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية

بعد التطبيع مع الإمارات.. نتنياهو: دول عربية ستنضم إلى دائرة السلام

السلام يصنعه الشجعان.. أول تعليق لـ حاكم دبي على اتفاق الإمارات وإسرائيل

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

ترشيحاتنا

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

الفقي: كنت أتطلع لمنصب أمين جامعة الدول العربية.. فيديو

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة غدا بمسجد عمرو بن العاص

طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لعقار كورونا الروسي.. فيديو

مفهاش غاطس.. مفاجأة تقلب موازين التحقيق في غرق معدية البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

تقى من 4 أمراض وتزيد الخصوبة .. ماذا يحدث بعد عمليات شفط الدهون