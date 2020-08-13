أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج.. شوط أول سلبي.. وانكماش من الأتلتيي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، من لقاء أتلتيكو مدريد أمام لايبزج، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت الدقيقة 12، هجمة سريعة للغاية لصالح أتليتكو مدريد عن طريق رنان لودي في الجهة اليسرى الذي يلعب عرضية الى كاراسكو الذي يسدد كرة مباغتة يتصدى لها الحارس بيتر جولاشي.

خطأ آخر لصالح اتليتكو مدريد من جهة اليسار في منتصف الملعب ينفذها رنان لودي بكرة عرضية مقوسة داخل منطقة الجزاء ليقابلها اللاعب ستيفان سافيتش بالرأس ويحولها في إتجاله المرمى ليتصدى لها الحارس بيتر جولاشي بثبات.





ومع الدقيقة 32، انطلاقة رائعة من يانيك كاراسكو من الجهة اليسرى يدخل منطقة الجزاء ليتدخل المدافع لوكاس كلوسترمان ببراعة ليبعد الخطورة.

