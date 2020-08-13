أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج.. شوط أول سلبي.. وانكماش من الأتلتيي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، من لقاء أتلتيكو مدريد أمام لايبزج، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت الدقيقة 12، هجمة سريعة للغاية لصالح أتليتكو مدريد عن طريق رنان لودي في الجهة اليسرى الذي يلعب عرضية الى كاراسكو الذي يسدد كرة مباغتة يتصدى لها الحارس بيتر جولاشي.
خطأ آخر لصالح اتليتكو مدريد من جهة اليسار في منتصف الملعب ينفذها رنان لودي بكرة عرضية مقوسة داخل منطقة الجزاء ليقابلها اللاعب ستيفان سافيتش بالرأس ويحولها في إتجاله المرمى ليتصدى لها الحارس بيتر جولاشي بثبات.
ومع الدقيقة 32، انطلاقة رائعة من يانيك كاراسكو من الجهة اليسرى يدخل منطقة الجزاء ليتدخل المدافع لوكاس كلوسترمان ببراعة ليبعد الخطورة.
ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بدوري الأبطال.
في المقابل يطمح لايبزيج في مواصلة مفاجآته بالبطولة بخطف انتصار ثمين في لقاء الليلة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وكان لايبزيج حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على توتنهام 4 - 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".