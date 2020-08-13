لأول مرة.. ضوابط إلكترونية لجودة بيض المائدة في الأسواق المصرية

وضع الدكتور محمد العالم المتخصص فى الفيزياء النووية والدكتور عمرو عزت خبير إدارة الأعمال ، أول منظومة علمية لتصنيف وتسويق بيض المائدة إلكترونيا، بحيث يصل الى المستهلك بأعلى جودة وبسعر مناسب .





وقال الدكتور عمرو عزت ، مؤسس المنظومة ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الهدف من المنظومة الجديدة هى وصول منتج آمن للمستهلك وبسعر مناسب والتصدى لجشع السماسرة والتجار الذين يتسببون فى خسائر مادية فادحة للمنتجين .





ولفت الى ان منظومة " ايجى ووفا" الجديدة تعتمد على إجراء عمليات تحليل لنوع البيضة ودرجة الصفار والبياض ومساحة الفراخ بينهما لتحديد جودتها قبل طرحها للمستهلك وبناء على الجودة يتم تحديد سعرها بالأسواق .





وأوضح الدكتور محمد العالم مدرس مساعد الفيزياء بجامعة النيل ، أن منظومة "ايجى ووفا" تعتمد على التسويق الإليكتروني لبيض المائدة بعد فحصه وتحليل مكوناته لتحديد درجته وسعره بالأسواق.





وأشار الى انه يتم تعريف المستهلك بفوائد البيض ومكوناته ووزن الكرتونة ودرجتها الإنتاجية وسعرها المحدد، حيث ان البيض الجامبو وزن 2100 جرام والكبير جدا وزن 1900 والكبرى 1700 والصغير وزن 1600 اما البيض البشاير فوزن 1400 جرام، ولكل فئة سعر محدد ، يتم طرحها به فى الأسواق، لمواجهة مافيا السماسرة والتجار المتلاعبين بالأسعار.







