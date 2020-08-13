انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

انفرد برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، بنشر المستندات الرسمية للعروض التي تلقاها نادي هدرسفيلد الإنجليزي سواء من النادي الأهلي أو نادي إسطنبول التركي.





وجاء العرض الأول من النادي الأهلي بتاريخ 7-8 وقيمته 2 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلي 800 ألف جنيه استرليني كمتغيرات.





ثاني عرض بعد يومين بتاريخ 9-8، 3 ملايين جنيه استرليني .. 2 مليون و250 ألف قيمة الصفقة + 750 ألف جنيه كمتغيرات





ثالث عرض بعدها بـ24 ساعة قيمته 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني علي 3 أقساط أول قسط مليون جنيه بتاريخ 1-9-2020

وثاني قسط مليون جنيه في 1-7-2021





وثالث قسط مليون و250 ألف في 1-7-2022.





نادي هدرسفيلد وصل له عرضان آخران بخلاف النادي الأهلي واحد من نادي إسطنبول باشاكشهر التركي، والثاني من نادي الزمالك بقيمة 3 ملايين و600 ألف جنيه استرليني.





فيما جاءت العروض المقدمة للاعب كالتالي:-

عرض النادي الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ونادي إسطنبول باشاكشهر حوالي مليون و650 ألف يورو في الموسم.

ونادي بيراميدز حوالي 33.5 مليون جنيه في الموسم.