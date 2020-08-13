AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
انفرد برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، بنشر المستندات الرسمية للعروض التي تلقاها نادي هدرسفيلد الإنجليزي سواء من النادي الأهلي أو نادي إسطنبول التركي. 

وجاء العرض الأول من النادي الأهلي  بتاريخ 7-8 وقيمته 2 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلي 800 ألف جنيه استرليني كمتغيرات. 

ثاني عرض بعد يومين بتاريخ 9-8، 3 ملايين جنيه استرليني .. 2 مليون و250 ألف قيمة الصفقة + 750 ألف جنيه كمتغيرات 

ثالث عرض بعدها بـ24 ساعة قيمته 3 ملايين و250 ألف جنيه استرليني علي 3 أقساط أول قسط مليون جنيه بتاريخ 1-9-2020
وثاني قسط مليون جنيه في 1-7-2021

وثالث قسط مليون و250 ألف في 1-7-2022. 

نادي هدرسفيلد وصل له عرضان آخران بخلاف النادي الأهلي واحد من نادي إسطنبول باشاكشهر التركي، والثاني من نادي الزمالك بقيمة 3 ملايين و600 ألف جنيه استرليني.

فيما جاءت العروض المقدمة للاعب كالتالي:-
عرض النادي الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.
ونادي إسطنبول باشاكشهر حوالي مليون و650 ألف يورو في الموسم.
ونادي بيراميدز حوالي 33.5 مليون جنيه في الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا.. وفي طريقه لبيراميدز

رسميًا.. رمضان صبحي يبلغ الأهلي بـ انتقاله لـ بيراميدز

إدارة الأحمر حاولت إقناعه و"فلوس بيراميدز" حيرته.. كواليس الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

ترشيحاتنا

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في 7 بنوك

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين