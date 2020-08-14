AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: الفلسطينيون سيسعون للسلام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، إنه يعتقد أن "الفلسطينيين سيسعون للسلام عندما يرون المزيد من الدول العربية تعقد صفقات مع إسرائيل".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إسرائيل وافقت على وقف ضم أراض من الضفة الغربية".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، عصر أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. جونسون يرحب بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية

السلام يصنعه الشجعان.. أول تعليق لـ حاكم دبي على اتفاق الإمارات وإسرائيل

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

بعد اتفاق الإمارات.. وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

خطوة تاريخية.. جو بايدن يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

ترشيحاتنا

رقم يزغلل أي حد.. ميدو عن أزمة رمضان صبحي: بيراميدز عرض 12 مليون فرق عن الأهلي

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

الولايات المتحدة تستولي على 4 سفن لنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا

تسلم الأيادي .. آخر أغاني سمير الإسكندراني

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين