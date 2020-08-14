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رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:25 ص
الأهلي والإنتاج الحربي
الأهلي والإنتاج الحربي
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محمد رشاد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباريات غدا الجمعة في الدوري المصري ، مشيرا إلى تعيين محمود عاشور الحكم الدولي، لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي، فيما سيعاونه الحكمين يوسف البساطي وأحمد نوفل، بجانب طارق سامي كحكم رابع.

وسيدير جهاد جريشة تحكيم الفيديو في اللقاء، ويعاونه إبراهيم محجوب.

محمود عاشور أدار 22 مباراة سابقة لـ الأهلي. فاز الفريق في 20 مباراة منهم، فيما تعادل مرتين ولم يخسر الفريق معه أبدا.

أما الإنتاج الحربي، فلعب 10 مباريات تحت إدارة عاشور. فاز الإنتاج في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، فيما خسر 5 مباريات.

في مباراة أخرى، سيكون أحمد الغندور حكما لمباراة المصري والإسماعيلي. وسيعاونه رجب محمد وخالد السيد كحكمين أول وثاني، فيما سيكون أحمد عبد الله حكما رابعا.

وسيتولى عمرو الشناوي إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة مبروك نبيل.

وفي الغردقة، سيكون وليد عبد الرازق حكما لمباراة الجونة والاتحاد السكندري، فيما سيكون أحمد العدوي حكما لمباراة وادي دجلة وحرس الحدود.
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