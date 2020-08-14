AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيكوسبير العرب والكائن العسيلي .. أمير طعيمة بصحبة شيكو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:15 ص
امير طعيمة وشيكو
امير طعيمة وشيكو والعسيلي
Advertisements
محمد بدران

شارك الشاعر الغنائي امير طعيمة، متابعيه صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر امير طعيمة صورة بصحبة النجم  شيكو  والفنان محمود العسيلي وعلق قائلًا "مع شيكوسبير العرب و الكائن العسيلي"

وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل سنة وأنا طيب.. شيكو يحتفل بعيد ميلاده الأربعين ومتابعوه: كل سنة وأنت معانا

أمير مرتضى منصور يهنئ شيكو بعيد ميلاده: يا زملكاوى

أحمد السبكى يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

يا عالمي.. محمد أنور يهنئ شيكو بعيد ميلاده الــ 40

محمد ثروت يهنئ شيكو بعيد ميلاده: سنة وسيمة عليك يا وسيم بيه

احمد فتحى يهنئ شيكو بعيد ميلاده.. كل سنه وانت اتخن من اللى قبلها

ترشيحاتنا

مي حلمي مهاجمة متابعيها: بكل قرف حاشرين نفسكوا في حياتي

عروس تطرد أمها من حفل زفافها بسبب خطاب

محمد صبحي ناعيا سمير الإسكندراني: ثعلب المخابرات المصرية

أديله عمرى وبرضه قليل.. صالح جمعة ينشر صورا من الاستاد الجديد.. شاهد

ماتت من أجل ابتسامتها.. جراحة بالأسنان تنهي حياة مراهقة

حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي