شيكوسبير العرب والكائن العسيلي .. أمير طعيمة بصحبة شيكو

شارك الشاعر الغنائي امير طعيمة، متابعيه صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

ونشر امير طعيمة صورة بصحبة النجم شيكو والفنان محمود العسيلي وعلق قائلًا "مع شيكوسبير العرب و الكائن العسيلي"

وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.