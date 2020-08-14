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فن

بوسي شلبي تنعى الفنان سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:04 ص
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
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محمد بدران
نعت الاعلامية بوسي شلبي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

ونشرت بوسي صورة للفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة "البقاء لله الله يرحمه".

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.

شارك الفنان سمير الإسكندراني، مؤخرا في إحدى الإعلانات التجارية لشركة اتصالات مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز .

يذكر ان اخر اعمال الاسكندرانى الفنية هى اغنية " تسلم الايادى " والتى قدمها مع عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى كامل وايهاب توفيق وهشام عباس و غادة رجب .

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البقاء لله الله يرحمه

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