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منوعات

ماتت من أجل ابتسامتها.. جراحة بالأسنان تنهي حياة مراهقة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت "أليكس" تحلم بابتسامة جميلة وأسنان رائعة ولكن في طريقها لتحقيق هذا الحلم، فقد توفيت الفتاة المراهقة أثناء خضوعها لجراحة أسنان روتينية وهي تركيب دعامة لأسنانها 

توفيت "دينيسا ألكسندرا ستيفانويا"، المعروفة باسم "أليكس" في مستشفى "جريت أورموند ستريت" (GOSH) في لندن بعد مضاعفات أثناء عملية لإزالة أربعة أسنان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كان الطبيب قد أخبر الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا أن الجراحة لن تستغرق أكثر من ساعة، وخضعت للتخدير العام ، وكانت الفتاة مسرورة لأنها ستؤدي في النهاية إلى إصلاح ابتسامتها.

واستمعت محكمة "سانت بانكراس كورونير" أن "أليكس" كانت  تعاني من السمنة الشديدة، مع ربو خفيف وتوقف التنفس أثناء النوم.

أخبر الخبراء الطبيب الشرعي "ماري هاسيل" أن فرصة وفاة أليكس أثناء العملية كانت أقل من واحد من كل 100000 ، وبالتالي تم اعتبار الخطر منخفضًا لدرجة أن أليكس وعائلتها لم يتم تحذيرهم من ذلك.
استغرقت العملية 19 دقيقة ، لكن المسعفين اكتشفوا أن أليكس عض على الأنبوب الرغامي وتوقف عن التنفس، وتم نقلها إلى العناية المركزة ولكن تم إعلان وفاتها بعد خمسة أيام ، وكان دماغها يعاني من نقص الأكسجين.

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