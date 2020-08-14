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فن

تريند الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني ومي حلمي عن انفصالها:عرفت من السوشيال ميديا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، التي حقق بعضها قراءات عالية خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



يب الموت قبل قليل الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.


علقت الاعلامية مى حلمى على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وقالت مى حلمى :"ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان "

واضافت :" ولقد علمت خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتى عرفتم بالظبط ".

وتابعت :" واسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الان ".

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