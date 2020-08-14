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رياضة

أخبار الرياضة.. تصريحات مثيرة من مصطفى يونس.. موعد مباراة الأهلي والانتاج

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:05 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :



كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في رئاسة محمود الخطيب للقلعة الحمراء.

كشف مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في افتتاح استاد الأهلي، وما فعله مجلس الخطيب خلال فترة توليه مجلس ادارة النادي.

شن مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي السابق هجوماََ نارياََ على القلعة الحمراء بسبب ما وصفه بأنه اهانة للنادي في الفترة الحالية.

وجه المستشار تركي الشيخ رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستقبال منافسة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة ال19. 

يلعب الأهلي ضد الإنتاج الحربي اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
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