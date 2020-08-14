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منوعات

بـ صورة سيلفي.. كارينا كابور تعلن عن حملها الثاني من سيف علي خان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:53 ص
كارينا كابور وزوجها
كارينا كابور وزوجها سيف علي خان
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أماني إبراهيم
تصدرت النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، مواقع التواصل الإجتماعي والصحف الهندية بعدما نشرت صورة لها تعلن فيها حملها الثاني عبر حسابها بموقع الصور (إنستجرام).

ووفقا لموقع هندوستان تايمز، شاركت الممثلة الشهيرة صورة سيلفي كتبت عليها: "يوم آخر، جلسة تصوير أخرى وبصحة، صورة أخرى من صور السيلفي المفضلة لدي"، وظهرت بمكياج هادئ خلال هذه الصورة، وهنأتها إحدى المتابعات على خبر حملها الثاني حتى توالت التعليقات لـ تهنأتها فرد عليهم كارينا: "عناق كبير لكم جميعا".

انهالت التعليقات لتهنئة الزوجين الأكثر شهرة في بوليوود، فهي متزوجة من الفنان الهندي المسلم سيف علي خان، بعد قصة حب نشأت بينهما خلال تصوير فيلم (تاشان).

وهنأت الممثلة سهى علي خان - شقيقة سيف-، شقيقها وزوجته عبر تدوينة وصورة طريفة كتبت عليها: "The Quadfather" في إشارة إلى استعداده لاستقبال طفله الرابع، وقالت سهى لـ كارينا: "لا نستطيع الانتظار، تهانينا، كوني آمنة وصحية ومتألقة أكثر من أي وقت مضى".

وكان قد تزوج كارينا وسيف في عام 2012، وأنجبا ابنهما الأول تيمور البالغ من العمر حاليا 3 سنوات، ونشروا حينها بيانا رسميا: "يسعدنا أن نعلن أننا نتوقع استقبال فرد جديد إلى عائلتنا". 

ولكن هذا الطفل الذي ينتظره الزوجين يعد الثاني لهما والرابع لـ سيف، لأنه كان متزوج سابقا من الممثلة أمريتا سينج وأنجب منها ابنته سارة وابنه إبراهيم.
بـ صورة سيلفي.. كارينا كابور تعلن عن حملها الثاني من سيف علي خان
بـ صورة سيلفي.. كارينا كابور تعلن عن حملها الثاني من سيف علي خان
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