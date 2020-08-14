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أحد علماء الأزهر: السلام يحمل معنى الأمن والأمان والطمأنينة للبشر.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:34 ص
لدكتور ابراهيم رضا
لدكتور ابراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف
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محمود محسن
قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف إن السلام يحمل معنى الأمن والأمان والطمأنينة للبشر مؤكدا أن السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكى يحقق السلام.

وأضاف رضا خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن دعاء النبي صلى الله علية وسلم عن السلام قد قال "اللهم أَنت السلام وَمِنْك السلاام ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَامِ".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف أن السلام كان أيضا دعاء سيدنا عيسى عليه السلام فقد قال "والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا".

وأشار رضا إلى أن على المسلم إلقاء السلام على من يعرف ومن لم يعرف مؤكدا أن السلام يمثل تحية المودة مؤكدا أنه عندما  تحرص على تحية السلام يجعل الله ثواب رد السلام بـ 30 حسنة.
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