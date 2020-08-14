أحد علماء الأزهر: السلام يحمل معنى الأمن والأمان والطمأنينة للبشر.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف إن السلام يحمل معنى الأمن والأمان والطمأنينة للبشر مؤكدا أن السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكى يحقق السلام.





وأضاف رضا خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن دعاء النبي صلى الله علية وسلم عن السلام قد قال " اللهم أَنت السلام وَمِنْك السلاام ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَامِ".





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف أن السلام كان أيضا دعاء سيدنا عيسى عليه السلام فقد قال "والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا".



