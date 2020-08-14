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أحد علماء الأزهر: المذهبية الطائفية دمرت الأوطان.. والسلام لابد أن يتحول لصناعة.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:50 ص
د الدكتور إبراهيم
د الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف
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محمود محسن
أكد الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف أن السلام لابد أن يتحول لصناعة مؤكدا أن الدولة يجب أن تعمل على التشابك بين المؤسسات والدعوة لمنهج ومشروع للسلام.

وأضاف رضا خلال لقاء له لبرنمج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن البعض يعتقد أنه عندما يعيش في كومباوند مغلق يكون بذلك حقق السلام وهو مفهوم خاطئ لدى البعض مشيرا إلى أنه يجب أن يتم خلق حالة الوئام والسلام بين أفراد المجتمع.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف أنه يجب أن يتم تعليم الأطفال منذ الصغر أن التعامل مع غير المسلمين يكون بسلام ومحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  "الناس سواسية " والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده".

وأشار رضا إلى أن  التنوع هو ارادة الهية أرادها الله مؤكدا أن الله نزل الأديان وأمرنا بالسلام حتى يعم الكون. 

وقال أحد علماء الأزهر الشريف أن الطائفية المذمومة تتعارض مع ثقافة الإسلام مؤكدا أن المذهبية الطائفية دمرت الأوطان فالله سبحانه وتعالى قد حدد جزاء المفسدين في الأرض وقال " إنما جزاء من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
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