أحد علماء الأزهر: الإسلام أمرنا ببر أهل الكتاب.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف أن العلاقة مع غير المسلم يجب أن تعتمد على السلام مؤكدا أن الاسلام أمرنا ببر أهل الكتاب وأن تكون العلاقة مع غير المسلمين كالعلاقة مع الوالدين.





وأضاف رضا خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هناك بعض فاقدى العقل والدين يقومون بإصدار فتاوي بمنع السلام على غير المسلمين وهو خطأ كبير ويشوه صورة الإسلام السمحة.





وتابع أحد علماء الأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع السلام في بيته وكان يقوم بعمل موائد لغير المسلمين مشيرا إلى أن الرسول يعلمنا بأن المسلم يكون سفيرا لدينه.





وأشار رضا إلى أنه إذا كان المسلم متشددا كلما كان متراجعا وبعيدا عن الناس ويقدم صورة سيئة عن الإسلام مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى قال "فأذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها".





وقال أحد علماء الأزهر الشريف أن الدين الإسلامي واضح ويعتمد على السلام كما ورد في القرأن الكريم والسنة النبوية.