محمد رشاد ومى حلمى الأحدث.. تعرف على أشهر حالات الطلاق والانفصال بالوسط الفنى

أثار انفصال الفنان محمد رشاد عن الاعلامية مى حلمى حالة من الجدل الواسع فى الساعات القليلة الماضية بسبب عدم الاعلان الرسمى حيث قام محمد رشاد ومى حلمى بحذف صورهما من حساباتهما وهو الامر الذى رجحه البعض انهما انفصلا تبعه رشاد بتعليق كل شيئ قسمة ونصيب وهو الامر الذى اكد انفصاله وجاء بعد ذلك رد فعل مى حلمى التى اكدت انها فوجئت بهذا الامر عبر السوشيال ميديا.





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مى حلمى ومحمد رشاد :





خرجت الاعلامية مى حلمى عن صمتها بعد سلسل من التعليقات حول انفصالها عن محمد رشاد وهو الامر الذى اثاره رشاد عبر حسابه بحذف صورهما من انستجرام ولكن مى حلمى اعربت عن حزنها واكدت من خال فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وقالت :"ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان "

واضافت :" ولقد علمت خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتى عرفتم بالظبط ".

وتابعت :" واسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الان ".

ومن ناحية اخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".





ياسمين عبد العزيز و محمد حلاوة :





فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجميع في 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.





هنا شيحة وأحمد فلوكس :





كما أعلنت الفنانة هنا شيحة في 2019 عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 شهور فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبر الانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لإختلاف في وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.





شيرى عادل و معز مسعود :





وانفصلت الفنانة شيري عادل عن معز مسعود، بعد زواج استمرعام، حيث أعلنا خبر ارتباطهما رسميا في 12 يوليو 2018.





سمية الخشاب وأحمد سعد :





طلاق الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، الأشهر فى 2019، حيث أعلن سعد، انفصاله عن الخشاب في مارس الماضى، بعد عقد قرانهما في أكتوبر 2017، ثم خرجت الخشاب وهاجمته واتهمته بالشروع في قتلها خلال فترة زواجهما.





بسمة و وعمرو حمزاوي :





انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد زواج استمر أكثر من 7 سنوات.



مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق خبر طلاقها من زوجها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بعد طلاقها الرسمي بـ6 أشهر.





أحمد إبراهيم وأنغام :





وانفصلت النجمة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخري وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وام ولادي".





أصالة وطارق العريان :



