وزير الخارجية اليوناني: اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر تخدم المصلحة الوطنية

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أنه لا يمكن مقارنة الاتفاقية غير القانونية بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، بالاتفاقية الموقعة مع مصر.





وأضاف دندياس في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف السائدة في المنطقة".





وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك بداية لاستمرار ترسيم الحدود البحرية مع مصر ومع دول المنطقة.





ولفت إلى أن القيادة التركية تفضل خيار فرض الأمر الواقع بدلا من الحوار، وسياسة قانون الأقوياء بدلا من الأعراف الدولية.





وأشار إلى أن اليونان بلد مسالم، ولكنها مستعدة دائمًا للدفاع الكامل عن سيادتها الوطنية وحقوقها القانونية.



