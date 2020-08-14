برشلونة ضد بايرن ميونخ.. الفائز يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة مباراة برشلونة الإسباني أمام فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال8 من بطولة دورى أبطال أوروبا.





ويعتبر اللقاء بين عملاقي الكرة الأوروبية، حيث حصد كلا منهم 5 بطولات دورى أبطال أوروبا ويسعى للحصول على اللقب السادس في تاريخه.





ويعتبر الفائز من النهائي المبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ هو بطل المسابقة في نفس العام حيث حدث ذلك ثلاث مرات سابقة.





التقي الفريقين في ذهاب دور ربع النهائي عام 2009 بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح الفريق الكتالوني في الفوز علي الماكينات الألمانية بنتيجة أربعة أهداف دون رد كان لميسي النصيب الأكبر حيث سجل هدفين وهنري وايتو هدف لكل منهما ، وفي مباراة العودة تعادل الفريقين علي ملعب أليانز أرينا بهدف لكل منهما.





وتوج برشلونة باللقب في موسم 2008-2009 بعد الفوز علي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد سجلهما إيتو وميسي .





كما واجه برشلونة منافسه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2013 علي ملعب اليانز ارينا وخسر بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، وفي مباراة الإياب حقق البافاري الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف ليكون المجموع المباراتين سبعة أهداف .





ويحقق فريق بايرن ميونخ اللقب موسم 2012-2013 بعد الفوز علي بروسيا دورتموند في مباراة النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف .





وفي نصف نهائي بطولة الأبطال لعام 2015 حقق برشلونة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وسجل ميسي هدفين ونيمار هدف وفي لقاء الإياب خسر برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ليكون مجموع المباراتين 5-3 لصالح برشلونة





وحقق فريق برشلونة اللقب بعد الفوز علي يوفنتوس بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف .





الفائز من المباراة بين بايرن ميونخ و برشلونة يتوج باللقب في نهاية المسابقة حيث نجح الفريق الكتالوني في التتويج باللقب عامي 2009 و2015 بعد إقصاء الألماني من المسابقة .



