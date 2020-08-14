الأول بالثانوية الأزهرية: أزمة كورونا لم تسبب لي أي توتر أو ضغط نفسي..فيديو

قال عبد الله وليد، الأول على الثانوية العامة الازهرية بشعبة العلوم الإسلامية، إنه كان متوقع أن يكون ضمن ترتيب الخمس الأوائل بالثانوية العامة.





وأوضح الأول على الثانوية العامة الازهرية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، انه تلقى خبر تصدره ترتيب الثانوية العامة بفرحة شديدة وزغاريد عارمة من أسرته.

وأشار إلى رغبته بالتحاقه بكلية لغات وترجمة قسم ألمانى لحبه الشديد لهذه اللغة ونصيحة جميع من حوله أيضا.







