AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 لكليات القمة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:39 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019 /2020.


وننشر في هذه السطور التالية تنسيق العام الماضي للثانوية الأزهرية:


أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وبلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54% ، وطب بنين دمياط 95،08 % ،وطب بنين أسيوط 94،77 % ، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62 %، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 % ، وصيدلة بنين أسيوط 93،23 % ، وهندسة بنين القاهرة 91،23 % ، وهندسة بنين قنا 90،77 %.


أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62% ، وطب بنات دمياط 96،15 % ، وطب بنات أسيوط 95،69 % ، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85 % ، وصيدلة بنات القاهرة 95،31 % ، وصيدلة بنات أسيوط 94،92 % ، وهندسة بنات القاهرة 93،23 % ، وكلية التمريض للبنات 92،46 % .


ونتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية كالآتي:
علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.


علمي بنات
طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.


الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.


الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك في تنسيق الثانوية العامة 2020

تنسيق الجامعات 2020.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات شعبة علمي علوم بسبب الحاجة للأطباء.. ولـ «طلاب الأدبي» يمكنك توقع مكانك بين هذه الكليات

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك بالجامعات الخاصة والحكومية.. توقعات بانخفاض تنسيق 2020.. والتعليم العالي تطالب بعدم زيادة المصروفات هذا العام

لطلاب علمي علوم.. اختار 75 رغبة من بين هذه الكليات بتنسيق الجامعات 2020

لطلاب العلمي والأدبي.. 75 رغبة بتنسيق الجامعات 2020.. وننشر الكليات المتاحة واختر من بينها

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة يعد طالبة بمنحة دراسية بكلية الطب.. فيديو

تسلم الأيادي .. آخر أغاني سمير الإسكندراني

مصطفى الفقي: صفوت الشريف كان أكثر المسؤولين تسييسا في حكم مبارك

مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني يعقد اجتماعا بشأن سد النهضة

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين