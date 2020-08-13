نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 لكليات القمة

أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019 /2020.









وننشر في هذه السطور التالية تنسيق العام الماضي للثانوية الأزهرية:









أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وبلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54% ، وطب بنين دمياط 95،08 % ،وطب بنين أسيوط 94،77 % ، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62 %، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 % ، وصيدلة بنين أسيوط 93،23 % ، وهندسة بنين القاهرة 91،23 % ، وهندسة بنين قنا 90،77 %.









أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62% ، وطب بنات دمياط 96،15 % ، وطب بنات أسيوط 95،69 % ، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85 % ، وصيدلة بنات القاهرة 95،31 % ، وصيدلة بنات أسيوط 94،92 % ، وهندسة بنات القاهرة 93،23 % ، وكلية التمريض للبنات 92،46 % .









ونتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية كالآتي:

علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.









علمي بنات

طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.









الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.









الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.