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مرأة

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:47 م
ابنة أحمد زاهر
ابنة أحمد زاهر
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء سماح مهران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا جديدة لـ  ليلي أبنة الفنان أحمد زاهر من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت ابنة أحمد زاهر الأنظار فى جلسة التوصير بإطلالة ناعمة كالأميرات، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش التل و ببعض التطريزات البسيطة و الغير مبالغ فيها، وحمل توقيع مصممة الأزياء المبدعة سماح مهران.

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وارتدت ليلي أحمد زاهر قطع الأكسسوارات اعتمدت على البساطة مما منحها إطلالة جذابة كشفت عن جمالها ونالت إعجاب متابعيها وجمهورها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة أحمد زاهر على خصلات شعرها الانسيابي الناعم، ووضعت بعض لمسات المكياج التي أرتكزت على الألوان الترابية الهادئة مما كشف عن جمال ملامحها أيضا.

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير
إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير
إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير
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