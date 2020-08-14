بدء توافد المواطنين على مجلس مدينة العريش لدفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء

بدء توافد المواطنين علي مجلس مدينة العريش لدفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء
توافد المواطنون بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، علي مقر مجلس المدينة اليوم الجمعة لدفع مستحقات الصالح عن مخالفات البناء في دائرة المدينة .
وقال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس للمدينة، بان العمل مستمر يومي الجمعة والسبت من ٨ صباحا حتي الخامسة مساءا ، لإنهاء سداد مستحقات الدوله وتحصيل مبالغ جديه التصالح للمواطنين .
وأضاف رءيس المدينه ، بان المواطنين الذين سبق لهم التقدم لدفع ٥٠٠ج رسوم التصالح في مخالفات البناء يرجى سرعه التوجه لمجلس مدينه العريش ، لسداد رسوم جديه التصالح بواقع ٢٥% من القيمه الاجماليه للمخالفه حتي موعد أقصاه ٢٠٢٠/٨/١٥ .
واهاب اللواء ماجد محمد أحمد رءيس للمدينه بالمواطنين المنوطين بالقرار سرعه الحضور يومي الجمعه و السبت ، حيث تم تكليف طاقم عمل يسم كافة التخصصات لإنهاء إجراءات التصالح.
مشيرا، إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ الإزالات فيما بتعلق بالتعديات علي أراضي أملاك الدولة ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.
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توافد المواطنون بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، علي مقر مجلس المدينة اليوم الجمعة لدفع مستحقات الصالح عن مخالفات البناء في دائرة المدينة .
وقال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس للمدينة، بان العمل مستمر يومي الجمعة والسبت من ٨ صباحا حتي الخامسة مساءا ، لإنهاء سداد مستحقات الدوله وتحصيل مبالغ جديه التصالح للمواطنين .
وأضاف رءيس المدينه ، بان المواطنين الذين سبق لهم التقدم لدفع ٥٠٠ج رسوم التصالح في مخالفات البناء يرجى سرعه التوجه لمجلس مدينه العريش ، لسداد رسوم جديه التصالح بواقع ٢٥% من القيمه الاجماليه للمخالفه حتي موعد أقصاه ٢٠٢٠/٨/١٥ .
واهاب اللواء ماجد محمد أحمد رءيس للمدينه بالمواطنين المنوطين بالقرار سرعه الحضور يومي الجمعه و السبت ، حيث تم تكليف طاقم عمل يسم كافة التخصصات لإنهاء إجراءات التصالح.
مشيرا، إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ الإزالات فيما بتعلق بالتعديات علي أراضي أملاك الدولة ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.
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