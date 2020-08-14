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محافظات

بدء توافد المواطنين على مجلس مدينة العريش لدفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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احمد صالح
بدء توافد المواطنين علي مجلس مدينة العريش لدفع رسوم التصالح علي مخالفات البناء

توافد المواطنون بمدينة العريش محافظة شمال سيناء ، علي مقر مجلس المدينة اليوم الجمعة لدفع مستحقات الصالح عن مخالفات البناء في دائرة المدينة .

وقال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس للمدينة، بان العمل مستمر يومي الجمعة والسبت من ٨ صباحا حتي الخامسة مساءا ، لإنهاء سداد مستحقات الدوله وتحصيل مبالغ جديه التصالح للمواطنين .

وأضاف رءيس المدينه ، بان المواطنين الذين سبق لهم التقدم لدفع ٥٠٠ج رسوم التصالح في مخالفات البناء يرجى سرعه التوجه لمجلس مدينه العريش ، لسداد رسوم جديه التصالح بواقع ٢٥% من القيمه الاجماليه للمخالفه حتي موعد أقصاه ٢٠٢٠/٨/١٥ .

واهاب اللواء ماجد محمد أحمد رءيس للمدينه بالمواطنين المنوطين بالقرار سرعه الحضور يومي الجمعه و السبت ، حيث تم تكليف طاقم عمل يسم كافة التخصصات لإنهاء إجراءات التصالح.

مشيرا، إلى أنه تم تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ الإزالات فيما بتعلق بالتعديات علي أراضي أملاك الدولة ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.


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