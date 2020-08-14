محافظ أسيوط يكلف لجنة لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري المدارس التجريبية والخاصة بالمحافظة والاستعانة بأعضاء مجلس النواب وذوى الخبرة وبعض أولياء الأمور لبحث الحلول المناسبة لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة.





جاء ذلك خلال لقائه مع بعض أولياء الأمور بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بالمديرية ومحمد حمدى الدسوقي عضو مجلس النواب .

اقرأ أيضا :

حيث استمع المحافظ إلى طلبات أولياء الأمور ورغبتهم في قبول ابنائهم في مرحلة التمهيدي"kg" ببعض المدارس التجريبية والمتميزة والخاصة.

وأكد المحافظ حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ مصدرًا تعليماته بتكليف اللجنة المشكلة لبحث وضع آلية ومعايير محددة وثابتة لقبول الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وفقًًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن ووفقًا للكثافة الطلابية المتاحة بكل مدرسة وحفاظًًا على سير وانتظام العملية التعليمية وإيجاد الحلول القانونية مؤكدًا على تذليل كافة العقبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.



