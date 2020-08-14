شفاء 641 حالة من فيروس كورونا بـ الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 641 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ إنتشار الجائحة وحتى الأن بلغ 66740 حالة.





وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى نه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.



