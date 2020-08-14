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أخبار العالم

شفاء 641 حالة من فيروس كورونا بـ الكويت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:02 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 641 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ إنتشار الجائحة وحتى الأن بلغ  66740 حالة. 

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى نه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن إجمالي الصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت بلغ حتي الأمس 74486 فيما بلغ إجمالي الوفيات 489 حالة حتي الأن.
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