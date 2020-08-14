بأكسسورات ناعمة.. علا الفارس تبرز أنوثتها في صورة سيلفي

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مشاركة متابعيها صورة سيلفي لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذابة من سيارتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.
وظهرت علا الفارس، مرتدية توب باللون الرمادي الغامق، وعليه جاكيت جينز باللون السماوي بأكمام طويلة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف علا الفارس في وضع الماكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والماسكرالتبرز من جمال عينيها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين لؤلؤ باللون الأبيض الناعم، مع مع قلادة باللون الفضي وبحلي بنفس شكل القرطين.
وأكملت علا الفارس إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين لؤلؤ باللون الأبيض الناعم، مع مع قلادة باللون الفضي وبحلي بنفس شكل القرطين.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on