بأكسسورات ناعمة.. علا الفارس تبرز أنوثتها في صورة سيلفي

حرصت الإعلامية الأردنية

على مشاركة متابعيها صورة سيلفي لها

عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،

وظهرت علا الفارس

بإطلالة ناعمة وجذابة من سيارتها، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.