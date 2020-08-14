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رياضة

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة غدا.. كاسونجو فى الهجوم و5 ناشئين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من : 

- حراسة المرمى :  محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل .

- خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد .

- خط الوسط : فرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم و حسام أشرف و أشرف بن شرقي .

- خط الهجوم : كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وأسامة فيصل .
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