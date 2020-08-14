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فن

تعرف على موعد جنازة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:53 م
شويكار
شويكار
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أحمد إبراهيم
حددت اسرة الفنانة الراحلة شويكار موعد إقامة مراسم جنازتها غدا بعد صلاة الظهر وسوف يتم دفنها فى مقابر الاسرة بمدينة السادس من اكتوبر. 

وكانت قد توفيت الفنانة شويكار فى مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 82 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره للمستشفى.

ولدت شويكار إبراهيم طوب ثقال، لأب تركي وأم شركسية ولقب جدها "طوب ثقال"، هو لقب تركي يحصل عليه أصحاب المقام الرفيع هناك. 

وجاء جدها الأكبر إلى مصر أيام الحكم العثماني وعمل ظابطًا في جيش محمد علي باشا، وكان والدها من أعيان الشرقية.

 
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