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مرأة

أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:53 م
اغرب طرق التخلص من
اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5
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اسماء محمد
يعد الشعر الزائد فى أنحاء الجسم المختلفة من أكثر المشكلات المزعجة التى تواجه المرأة لذا فهى تحاول علاجها والتخلص منها ومن أغرب الطرق التى أثارت دهشة رواد السوشيال ميديا هى استخدام حبوب منع الحمل فى التخلص منها.. فهل توجد طرق غريبة أخرى للتخلص من الشعر الزائد؟

ذكر موقع " weirdomatic" أغرب 7 طرق للتخلص من الشعر الزائد من الجسم نهائيا التى شهدها الإنسان على مر التاريخ.


الرماد

بينما استخدم سكان بلاد ما بين النهرين الأساليب النموذجية لإزالة الشعر، فقد قاموا بإنشاء أول كريم حلاقة مسجل، وكانوا يقومون بفرك الخشب القلوي اى الرماد في جميع أنحاء لحية الرجل وتركها تجلس قبل حلقها لتصبح أكثر نعومة.

الحجر 

في مصر القديمة، كانت النساء يستخدمن أحجار الخفاف لفرك الشعر عن أرجلهن وتحت الإبطين. كان الرجال يجدون أحجارًا حادة ويستخدمونها لقص شعر وجوههم، ووجد المؤرخين بعض الأجهزة التي تشبه الملقط المصنوعة من الصدف في المقابر المصرية.

الزرنيخ 

استخدمت النساء في عصر النهضة "1532" محلولًا مصنوعًا من الزرنيخ والجير الحي لتفكيك شعر الجسم الزائد  من خلال غلي محلول مكون من نصف لتر من الزرنيخ وثمن نصف لتر من الجير الحي. ثم يذهبن إلى الحمام أو الغرفة الساخنة ويضعن الوصفة على المنطقة المراد إزالتها. عندما يكون الجلد ساخنًا ، اغسله سريعًا بالماء الساخن حتى لا ينفجر اللحم ".

الأصداف البحرية

أظهرت التصورات أنه حتى البشر الأوائل " انسان الكهف" كانوا يزيلون شعرهم وتوجد هناك أدلة على استخدام الصدف كوسيلة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه لكنها يمكن تزيل بعض الجلد الزائد.

براز القطط

خلال فترة حكم إليزابيث الأولى في إنجلترا ، أصبح من المألوف عدم وجود شعر في الوجه على الإطلاق ، بما في ذلك عدم وجود الحاجبين، وكانوا يقومون بفرك المركبات المصنوعة من زيت الجوز والأمونيا على وجه الأطفال لمنع نمو الشعر، وهناك طريقة أخرى كانت شائعة لمنع نمو الشعر وهي فرك وجهك بمعجون من براز القطط .

الدهون

لم يقتصر الأمر فى بلاد مابين النهرين على استخدام رماد النار لجعل شعر اللحية مرنًا ولكنهم استخدموا بقايا الدهون الحيوانية .

البيض

مزيج من بياض البيض ونشا الذرة والسكر سيخلق قناعًا طبيعيًا يمكنك تطبيقه وتركه يجف ثم يقشر، وسوف ينزلق الشعر معه. 
اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5 اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5
اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5 اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5
اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5 اغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5
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