AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل العظم من طعام الجن ؟ أزهري يوضح ما ورد عن النبي فيه.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:03 ص
العظم
العظم
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن العظم هي من طعام الجن والنبي نهى عن الاستنجاء به.

وأضاف مهدي، في البث المباشر للأزهر الشريف، ردا على سؤال "هل العظم من طعام الجن وهل يجوز الاستنجاء به، أن النبي "نهى عن الاستنجاء بالعظم ، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن يذكرون اسم الله عليها فتعود أوفر  ما كانت لحما".

وأشار إلى أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بأن ما قاله النبي صحيحا ولذلك علينا اتباع ما قاله النبي، والنبي أخبر بأن العظم طعام الجن ولذلك لا يحل لنا الاستنجاء به ولا الذبح به بخلاف ما فيه من إيذاء.

أما تعظيم العظم والإعتناء به فهذا شئ لم يرد في القرآن أو السنة، فالنبي لم يفعل هذا وعلينا الإلتزام بما ورد النهي عنه فقط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثم عظيم وجناية كبرى.. الأزهر يحذر من يمارس حياته بشكل طبيعي مع علمه بحمله للوباء

كيف أصيب النبي بالسحر وهو معصوم؟.. أزهري وضح الإجابة.. فيديو

أزهري: يجوز ذبح المرأة للأضحية بشرط.. فيديو

أزهري يكشف عن معاملة محرمة منتشرة في الأرياف.. تعرف عليها.. فيديو

حكم الاستعاذة من الشيطان في القراءة أثناء الصلاة.. أزهري يجيب.. فيديو

حكم لمس المرأة بعد عقد القران.. أزهري يجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم فيفا انتصار للأهلي.. محامي كهربا: نقاضي الزمالك مدنيًا وجنائيًا ورياضيًا

لو بتعرق كتير.. 3 طرق للتخلص من بقع العرق في لحظات

حقيقة الموجة الثانية لكورونا في أوروبا.. خبير اقتصاد سياسي يفجر مفأجاة

عمرو أديب عن خسارة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود

حكم صلاة الإمام بالجلباب أو بنطلون ضيق.. أزهري يرد.. فيديو

تقارير: رحيل ميسي عن برشلونة بعد ثمانية بايرن ميونخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

على طريقة الأفلام.. مطاردة بين الشرطة وسيارة هاربة تنتهي بكارثة | فيديو

سوبرمان.. شاهد أب يطير في الهواء لإنقاذ ابنته من الموت المحقق | فيديو