هل العظم من طعام الجن ؟ أزهري يوضح ما ورد عن النبي فيه.. فيديو

قال الدكتور علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن العظم هي من طعام الجن والنبي نهى عن الاستنجاء به.





وأضاف مهدي، في البث المباشر للأزهر الشريف، ردا على سؤال "هل العظم من طعام الجن وهل يجوز الاستنجاء به، أن النبي "نهى عن الاستنجاء بالعظم ، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن يذكرون اسم الله عليها فتعود أوفر ما كانت لحما".





وأشار إلى أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بأن ما قاله النبي صحيحا ولذلك علينا اتباع ما قاله النبي، والنبي أخبر بأن العظم طعام الجن ولذلك لا يحل لنا الاستنجاء به ولا الذبح به بخلاف ما فيه من إيذاء.





أما تعظيم العظم والإعتناء به فهذا شئ لم يرد في القرآن أو السنة، فالنبي لم يفعل هذا وعلينا الإلتزام بما ورد النهي عنه فقط