وزيرة دفاع فرنسا تتفقد حاملة المروحيات "لو تونير" في مرفأ بيروت.. فيديو

عرضت روسيا اليوم فيديو لتفقد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حاملة المروحيات "لو تونير" في مرفأ بيروت، المحملة بالمساعدات من باريس لمساعدة الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ.





كما تفقدت بارلي مراكز المساعدات في لبنان ، بعد وصول دفعات كبيرة من باريس اليوم،وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية أنه يجب على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة.





وعلل مكتب وزارة الدفاع في بيان إن "هدف الزيارة، التأكيد أن الدعم مستمر، وأن المساعدات المعلنة سلمت وأن أحد الأهداف أيضا إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادرًا على العمل مرة أخرى".